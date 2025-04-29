Молдавский Додон допустил, что его партия может отречься от социализма

Пророссийский лидер оппозиционной Партии социалистов Молдовы (ПСРМ) Игорь Додон допустил переименование его политсилы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По словам Додона, ПСРМ продвигает идеи, которые "в большей степени соответствуют суверенистской, а не социалистической доктрине".

"Мы считаем, что это – будущее, и говорим о том, что происходит в Молдове, в регионе и за его пределами. ПСРМ со временем может стать Партией суверенистов Республики Молдова", – анонсировал он.

Политик пояснил, что изменение названия связано с „изменением политических приоритетов" и „идеологических ориентиров партии".

"Потому что европейские социалисты – это левая сила, которая поддерживает или не выступает против ЛГБТ и других подобных вещей. Таковы социалисты в Европе и в мире. А мы такие идеи не продвигаем. Мы продвигаем совсем другие, более консервативные ценности", – сказал Додон.

Он предположил, что название "Партия суверенистов Молдовы" может быть использовано во время ближайшей избирательной кампании на парламентских выборах 28 сентября.

Сейчас в опросах лидирует партия президента Майи Санду "Действие и солидарность", а Партия социалистов находится на втором месте с заметным отрывом.