Трамп сказав, що вважає найкращим Папою Римським себе

Президент США Дональд Трамп пожартував, що обрав би самого себе новим Папою Римським.

Таке він сказав журналістам 29 квітня, повідомляє "Європейська правда".

На прохання прокоментувати прийдешні вибори нового очільника католицької церкви Трамп сказав: "Папи? Я б хотів бути Папою. Це був би мій найперший вибір".

Пізніше він дав зрозуміти, що жартує і "нікому не віддає перевагу" з-поміж претендентів на посаду Папи, хоча й згадав про архієпископа Нью-Йорка Тімоті Долана.

"Маю сказати, що у нас є кардинал з Нью-Йорка, який дуже хороший. Тож подивимося, що буде", – додав президент США.

Як відомо, Дональд Трамп усе життя асоціювався з протестантизмом. У 2020 році він заявив, що не відносить себе до жодної з церков, а до цього вважався пресвітеріанином.

Ватикан напередодні офіційно оголосив, що таємний конклав для виборів нового Папи Римського розпочнеться 7 травня.

Дата була визначена під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска в суботу.

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