Трамп сказал, что считает лучшим Папой Римским себя

Президент США Дональд Трамп пошутил, что выбрал бы самого себя новым Папой Римским.

Об этом он сказал журналистам 29 апреля, сообщает "Европейская правда".

На просьбу прокомментировать предстоящие выборы нового главы католической церкви Трамп сказал: "Папы? Я бы хотел быть Папой. Это был бы мой самый первый выбор".

Позже он дал понять, что шутит и "никому не отдает предпочтение" среди претендентов на пост Папы, хотя и упомянул архиепископа Нью-Йорка Тимоти Долана.

"Должен сказать, что у нас есть кардинал из Нью-Йорка, который очень хороший. Посмотрим, что будет", – добавил президент США.

Как известно, Дональд Трамп всю жизнь ассоциировался с протестантизмом. В 2020 году он заявил, что не относит себя ни к одной из церквей, а до этого считался пресвитерианином.

Ватикан накануне официально объявил, что тайный конклав для выборов нового Папы Римского начнется 7 мая.

Дата была определена во время закрытой встречи кардиналов в Ватикане, первой после похорон Папы Франциска в субботу.

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