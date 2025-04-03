Литва выплатит 20 млн евро экспортерам, которые пострадают от тарифов Трампа

Министерство экономики и инноваций Литвы представило план мероприятий объемом 20 миллионов евро, которые помогут предприятиям, пострадавшим от американских тарифов, смягчить влияние торговой войны с США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LRT.

По данным министерства, 1041 компания экспортирует в США из Литвы, в основном это производители продукции с высокой добавленной стоимостью, нефтепродуктов, мебели и экспортеры минерального сырья.

Для около 100 литовских компаний экспорт в США составляет более половины их общего оборота. В четверг утром Министерство экономики и инноваций представило первый план мероприятий стоимостью 20 миллионов евро, которые помогут пострадавшим предприятиям.

По словам министра экономики Лукаса Савицкаса, тарифы, введенные Соединенными Штатами на импорт из ЕС, могут снизить экономический рост Литвы на 0,65% в течение трех-четырех лет.

По его словам, влияние тарифов на литовскую экономику было бы "еще более значительным", если тарифы будут долгосрочными.

Министр выразил надежду, что США и ЕС, который готовит ответные меры, достигнут договоренности и тарифы будут отменены в ближайшее время.

Между тем глава МИД Венгрии считает Брюссель виновным в том, что президент США решил ввести новые высокие тарифные ставки в отношении стран ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объявленные Трампом новые тарифы "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что Европейский Союз готов дать ответ.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что в торговых войнах нет победителей и за все в конце концов придется платить обычным потребителям.