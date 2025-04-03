В Литве прошла церемония прощания с погибшими военными США

В Вильнюсе в четверг состоялась церемония прощания с четырьмя американскими военными, которые погибли во время учений на литовском полигоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает 15Min.

Сотни вильнюсцев выстроились на тротуарах проспекта Гедимина, чтобы почтить память погибших воинов. Большинство из них несли флаги США и Литвы. Процессия с гробами четырех американских солдат прошла по проспекту.

фото: BNS

Чиновники и религиозные лидеры собрались, что отдать последний долг, перед тем как тела будут доставлены в аэропорт. Там погибших солдат ожидал спецсамолет, который отвезет тела домой, где состоится похоронная церемония.

Напомним, об исчезновении четырех военных США с бронемашиной M88 Hercules на полигоне в Литве стало известно 25 марта. Впоследствии ее идентифицировали на дне болотистого водоема.

Бронемашину удалось извлечь во время масштабной спасательной операции с участием литовских, американских и польских военных, а также специалистов других литовских служб. Операция длилась несколько дней.

В понедельник из болота были извлечены тела трех пропавших американских военных, а впоследствии нашли и тело четвертого солдата.