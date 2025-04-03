Посланник Путина заявил, что работает в США над "реальным пониманием" позиции России

Спецпосланник главы Кремля Владимира Путина Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в Вашингтоне для встреч с представителями администрации США для "восстановления диалога".

Об этом он написал в своем Telegram-канале в четверг, сообщает "Европейская правда".

Дмитриев сообщил, что 2-3 апреля по поручению Путина проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации Трампа. Таким образом он подтвердил информацию, которую ранее распространяли о его визите СМИ.

Дмитриев заявил, что на пути к восстановлению "конструктивного взаимодействия" между РФ и США во многих странах мира "стоят многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности". "Эти силы сознательно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу, не жалея на это ни средств, ни ресурсов", – посетовал посланник Кремля.

Он сказал, что возобновление диалога – постепенный процесс, но "каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед".

"Реальное понимание российской позиции открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в частности в инвестиционно-экономической сфере", – написал посланник Путина.

Дмитриев добавил, что после встреч в Вашингтоне даст краткие комментарии.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев может на этой неделе посетить Вашингтон, и для этого США временно снимут с него санкции.

Дмитриев считается близким к Владимиру Путину и женат на подруге его младшей дочери. С 2022 года находится под персональными санкциями ряда стран Запада.

Дмитриев в феврале участвовал в переговорах российской и американской делегаций в Эр-Рияде по урегулированию войны в Украине. Он также работал с Уиткоффом над освобождением американского учителя Марка Фогеля из России, что администрация Трампа приветствовала как жест доброй воли.