Орбан запустил выход Венгрии из Международного уголовного суда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал правительственное решение, которое начинает процедуру выхода страны из Международного уголовного суда в Гааге (МУС).

Об этом сообщило венгерское издание Index, пишет "Европейская правда".

Согласно решению правительства 1090/2025 от 3 апреля, Венгрия денонсирует Статут Международного уголовного суда и Соглашение о привилегиях и иммунитетах Суда, принятое в Нью-Йорке в 2002 году.

Решение правительства дает согласие на денонсацию международных документов и поручает министру иностранных дел и торговли Петеру Сийярто сделать необходимые юридические шаги для начала процесса выхода.

Это совпадает с предыдущим заявлением руководителя аппарата венгерского премьера Гергея Гуйяша, что в четверг правительство инициирует выход Венгрии из Международного уголовного суда.

Гуйяш заявил, что МУС отклонился от своей первоначальной цели и превратился в политическую организацию, примером чего является обвинительный акт в отношении премьер-министра Израиля. Правительство Венгрии считает этот процесс неприемлемым и поэтому больше не желает участвовать в работе суда, отметил он.

Эти новости поступили в день, когда Виктор Орбан принимает в Будапеште премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Венгрия решила оценить свой статус в МУС после указа президента США о санкциях против суда. 6 февраля Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест Нетаньяху.