Орбан прийняв в Будапешті прем’єра Ізраїлю, ігноруючи ордер на його арешт

Прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, чийого арешту домагається Міжнародний кримінальний суд (МКС), у четвер зустріли з військовими почестями в Будапешті в рамках його чотириденного візиту до Угорщини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Telex.

Ізраїльського прем’єра зустрів особисто глава уряду Угорщини Віктор Орбан. Це відбулося у день, коли угорський уряд офіційно оголосив про намір країни залишити Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Нетаньягу.

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Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт ізраїльського прем'єра минулого року через дії армії Ізраїлю в секторі Гази. Угорщина тоді розкритикувала рішення МКС як зухвале і цинічне.

Після двосторонніх переговорів Орбан та Нетаньягу проведуть пресконференцію для ЗМІ.

Раніше ЗМІ повідомили, що міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон на закритій зустрічі з послами оголосив минулого тижня, що Угорщина вийде з МКС.

Угорщина вирішила оцінити свій статус в МКС після указу президента США щодо санкцій проти суду.

У Єврокомісії заявили, що глибоко шкодуватимуть, якщо Угорщина вийде з МКС.