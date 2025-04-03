Сибіга у НАТО проситиме союзників посилити санкції проти Росії

Міністр закордонних справ України вважає, що західні партнери мають запровадити нові санкції проти РФ для того, щоби примусити її до миру в Україні.

Про це міністр Андрій Сибіга заявив у Брюсселі на спільному брифінгу з генсеком Альянсу перед початком засідання Ради Україна-НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Сибіга заявив, що доводитиме європейським міністрам те, що Росія всерйоз має намір поширити війну далі у Європу.

"Питання не в тому, чи хоче Росія атакувати решту Європи – подивіться, скільки ресурсів вона вкладає у свою військову машину. Питання стоїть лише у тому, чи ми будемо до цього готові, чи ні. Чи зупинимо ми Росію в України і стримаємо її від подальшої агресії", – пояснив він.

За словами міністра, стримати Росію від подальшої агресії можливо, "якщо збільшити тиск на Москву та посилити Україну".

"Сьогодні я буду обговорювати з партнерами, як саме варто натиснути на Росію, щоби залучити її до реального діалогу (щодо миру)", – заявив він.

Як відомо, Росія зараз вимагає протилежного – зняття з неї санкцій для переговорів про мир.

У середу посланець Путіна відвідав Вашингтон і провів там зустрічі. Згодом він заявив, що працює над "реальним розумінням" позиції Росії з боку США.