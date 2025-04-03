Сибига в НАТО будет просить союзников усилить санкции против России

Министр иностранных дел Украины считает, что западные партнеры должны ввести новые санкции против РФ для того, чтобы принудить ее к миру в Украине.

Об этом министр Андрей Сибига заявил в Брюсселе на совместном брифинге с генсеком Альянса перед началом заседания Совета Украина-НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Сибига заявил, что будет доказывать европейским министрам то, что Россия всерьез намерена распространить войну дальше в Европу.

"Вопрос не в том, хочет ли Россия атаковать остальную Европу – посмотрите, сколько ресурсов она вкладывает в свою военную машину. Вопрос стоит лишь в том, будем ли мы к этому готовы или нет. Остановим ли мы Россию в Украине и сдержим ее от дальнейшей агрессии", – пояснил он.

По словам министра, сдержать Россию от дальнейшей агрессии возможно, "если увеличить давление на Москву и усилить Украину".

"Сегодня я буду обсуждать с партнерами, как именно стоит надавить на Россию, чтобы привлечь ее к реальному диалогу (относительно мира)", – заявил он.

Как известно, Россия сейчас требует противоположного – снятия с нее санкций для переговоров о мире.

В среду посланник Путина посетил Вашингтон и провел там встречи. Впоследствии он заявил, что работает над "реальным пониманием" позиции России со стороны США.