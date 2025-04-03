Рейтинг ультраправих у Німеччині майже зрівнявся з консерваторами

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" майже зрівнялась із блоком консервативних партій ХДС/ХСС, які очолять майбутню федеральну коаліцію.

Про це свідчить останнє опитування Deutschlandtrend на замовлення німецької телерадіокомпанії ARD, повідомляє "Європейська правда".

Соціологічна компанія infratest dimap опитала репрезентативну вибірку з 1334 німецьких виборців, які мають право голосу, з 31 березня по 2 квітня.

Згідно з опитуванням, рейтинг ХДС/ХСС упав до 26%, що є найнижчим рівнем з жовтня 2022 року, тоді як "АдН" досягла нового максимуму в 24%. Різниця між показниками перебуває в межах похибки у 2 відсоткові пункти.

Лівоцентристська Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка наразі прагне сформувати уряд з ХДС/ХСС, зберегла рейтинг у 16%, що стало її найгіршим результатом на загальних виборах.

Партія зелених, яка раніше входила до складу уряду лідера СДПН Олафа Шольца (СДПН), зараз має 11% підтримки, а соціалістична Ліва партія – 10%.

Дві партії, які не змогли знову потрапити до парламенту – лівопопулістський Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ) та неоліберальні Вільні демократи (FDP) – мають рейтинг у 4% і не пройшли б до Бундестагу.

Не лише ХДС/ХСС зазнали падіння підтримки виборців. Лідер ХДС Фрідріх Мерц, який хоче стати канцлером, також зазнав падіння своїх рейтингів: 70% опитаних заявили, що не задоволені його роботою.

Минулого місяця стало відомо, що "Альтернатива для Німеччини" здобула рекордно високий рейтинг у своїй історії.

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