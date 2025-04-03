Рейтинг ультраправых в Германии почти сравнялся с консерваторами

Ультраправая "Альтернатива для Германии" почти сравнялась с блоком консервативных партий ХДС/ХСС, которые возглавят будущую федеральную коалицию.

Об этом свидетельствует последний опрос Deutschlandtrend по заказу немецкой телерадиокомпании ARD, сообщает "Европейская правда".

Социологическая компания infratest dimap опросила репрезентативную выборку из 1334 немецких избирателей, имеющих право голоса, с 31 марта по 2 апреля.

Согласно опросу, рейтинг ХДС/ХСС упал до 26%, что является самым низким уровнем с октября 2022 года, тогда как "АдГ" достигла нового максимума в 24%. Разница между показателями находится в пределах погрешности в 2 процентных пункта.

Левоцентристская Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая сейчас стремится сформировать правительство с ХДС/ХСС, сохранила рейтинг в 16%, что стало ее худшим результатом на всеобщих выборах.

Партия зеленых, которая ранее входила в состав правительства лидера СДПГ Олафа Шольца (СДПГ), сейчас имеет 11% поддержки, а социалистическая Левая партия – 10%.

Две партии, которые не смогли снова попасть в парламент – левопопулистский Альянс Сары Вагенкнехт (АСВ) и неолиберальные Свободные демократы (FDP) – имеют рейтинг в 4% и не прошли бы в Бундестаг.

Не только ХДС/ХСС испытали падение поддержки избирателей. Лидер ХДС Фридрих Мерц, который хочет стать канцлером, также потерпел падение своих рейтингов: 70% опрошенных заявили, что не удовлетворены его работой.

В прошлом месяце стало известно, что "Альтернатива для Германии" получила рекордно высокий рейтинг в своей истории.

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