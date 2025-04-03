Сибіга запевнив Рубіо, що Україна хоче угоди про надра зі США
Новини — Четвер, 3 квітня 2025, 22:08 —
Міністр закордонних справ України 3 квітня Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем Марко Рубіо на полях міністерської зустрічі держав-членів НАТО у Брюсселі.
Про це Сибіга написав на Х, повідомляє "Європейська правда".
За словами глави МЗС, він підтвердив рішучу відданість України мирним зусиллям і привітав "лідерство США в цьому питанні".
"Україна повністю віддана миру і зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, в той час як Росія продовжує зволікати. Я також поінформував свого колегу про нещодавні порушення Росією енергетичного перемир'я", – додав Сибіга.
I met with @SecRubio at NATO Headquarters and reaffirm Ukraine’s strong commitment to peace efforts. We welcome U.S. leadership in this matter.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 3, 2025
Ukraine is fully commited to peace and has taken concrete unconditional steps to achieve it, whereas Russia continues to drag its… pic.twitter.com/uwzyHlTehb
Крім того, міністр підтвердив зацікавленість України "у розвитку взаємовигідного інвестиційного співробітництва та співпраці у сфері видобутку корисних копалин зі США як міцного підґрунтя для поглиблення нашого двостороннього партнерства".
Глави дипломатій обговорили і наступні українсько-американські контакти, додав Сибіга.
Цього тижня глава МЗС підтвердив, що Україна веде консультації зі США, аби досягнути підписання "взаємоприйнятного тексту" угоди про мінерали.
А тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент, який веде переговори про українські надра, анонсував приїзд делегації з Києва.
Читайте більше про угоду в матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.