Сибіга запевнив Рубіо, що Україна хоче угоди про надра зі США

Міністр закордонних справ України 3 квітня Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем Марко Рубіо на полях міністерської зустрічі держав-членів НАТО у Брюсселі.

Про це Сибіга написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави МЗС, він підтвердив рішучу відданість України мирним зусиллям і привітав "лідерство США в цьому питанні".

"Україна повністю віддана миру і зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, в той час як Росія продовжує зволікати. Я також поінформував свого колегу про нещодавні порушення Росією енергетичного перемир'я", – додав Сибіга.

I met with @SecRubio at NATO Headquarters and reaffirm Ukraine’s strong commitment to peace efforts. We welcome U.S. leadership in this matter.



Ukraine is fully commited to peace and has taken concrete unconditional steps to achieve it, whereas Russia continues to drag its… pic.twitter.com/uwzyHlTehb