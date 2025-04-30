Дуда хочет созвать Совет по нацбезопасности после блэкаута в Испании и Португалии

Польский президент Анджей Дуда заявил о намерении созвать заседание Совета по нацбезопасности, чтобы обсудить энергетическую безопасность страны после масштабного блэкаута в Испании и Португалии.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Дуды приводит Polsat News.

По его словам, авария с поставками электроэнергии в Испании является "своеобразным сигналом тревоги, поскольку энергетические сети являются чрезвычайно чувствительным элементом энергетической инфраструктуры".

"Я решил, что в ближайшее время созову Совет по нацбезопасности, поскольку хотел бы обсудить вопросы нашей энергетической безопасности", – сказал Дуда.

Он рассказал, что польская сторона контактировала с представителями правительства Испании относительно причин аварии, однако в Мадриде сказали, что пока только все выясняют.

Польский президент добавил, что в Испании считают, что, "скорее всего, это было стечение нескольких обстоятельств".

Напомним, 28 апреля около полудня весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остался без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни – расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, стали поезда и метро. Власти Испании объявили чрезвычайное положение.

Во вторник премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал привлечь к ответственности частных операторов.

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