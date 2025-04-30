Спикер Сейма Литвы намекнул на проблемы в правительственной коалиции

Спикер литовского Сейма Саулюс Сквернялис заявил о проблемах с доверием между членами правительственной коалиции, куда входят Социал-демократическая партия Литвы, "Заря Немана" и Демократический союз "Во имя Литвы".

Заявление Сквернялиса приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Его слова с намеком на проблемы в коалиции прозвучали на фоне того, как Сейм не нашел достаточно голосов для снятия депутатской неприкосновенности с эсдека Арунаса Дуденаса, которому грозят обвинения в мошенничестве.

После этого Сквернялис, возглавляющий Демократический союз "Во имя Литвы", сказал, что доверие к коалиционным партнерам продолжает снижаться.

"Доверия все меньше и меньше", – отметил он.

По словам спикера, после голосования, во время которого было нарушено коалиционное соглашение, другие партнеры по коалиции также больше не обязаны соблюдать его условия.

Сквернялис назвал голосование по неприкосновенности Дуденаса "спектаклем" и подчеркнул, что таким образом нарушается коалиционное соглашение.

При этом он не стал раскрывать, какие решения может принять правление его партии. Однако он не исключил, что коалиционное соглашение может быть пересмотрено.

"Мы не будем ставить ультиматумы. Когда подписывали соглашение, мы уже тогда договорились, что есть форматы совета коалиции, обсуждаются вопросы. Если кто-то считает, что соглашение нарушается, в нем предусмотрена процедура и сроки... Может, нам просто стоит пересмотреть само соглашение", – рассуждал он.

Он также заявил, что сейчас его фракция в Сейме фактически не связана никакими пунктами соглашения.

"Мы можем действовать свободно, потому что коллеги объяснили: депутат может голосовать, как хочет. Тогда и мы не можем заставить своих членов голосовать определенным образом, даже по важным для правительства Палуцкаса вопросам", – добавил Сквернялис.

Он также предположил, что если кто-то из членов фракции не придерживается принципиальных условий соглашения, то, возможно, ему стоит быть в другой фракции.

Напомним, в марте спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что коалиция с "Зарей Немана" была ошибкой.