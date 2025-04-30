Эстония в рамках учений временно закрыла пункт пропуска на границе с РФ

В среду, 30 апреля, в связи с учениями KILP пункт пропуска "Нарва-1" на эстонско-российской границе закрыли до 2 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Для пересечения границы путешественникам рекомендуют воспользоваться пограничными пунктами "Койдула" и "Лухамаа" в Южной Эстонии.

Во время учений Департамент полиции и пограничной охраны совместно с силами добровольческого военизированного формирования Кайтселийт и Силами обороны отрабатывает навыки действий в условиях миграционного кризиса.

В частности, отрабатывается формирование пунктов перекрытия дорог общего пользования в Ида-Вируском уезде.

Ранее правительство Латвии продлило режим усиленных мер безопасности на границе с Беларусью до 30 июня 2025 года в связи с наплывом нелегальных мигрантов.

В марте Латвия по этой же причине приняла решение о частичном закрытии пограничных пунктов "Патерниеки" на границе с Беларусью в Краславском крае и пунктов "Гребнево" и "Терехово" на границе с Россией в Лудзенском крае.

Финляндия заявила ранее в апреле, что оставляет свою восточную границу с Россией закрытой до дальнейших распоряжений.