В Польше анонсировали рассылку "пособий по безопасности" в каждый дом

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что осенью в каждый польский дом пришлют "Пособие по безопасности".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Он отметил, что издание будет иметь форму книги и касаться не только военных угроз, но и угроз в целом.

"По примеру таких стран, как Швеция и Финляндия, такое пособие, такой необходимый справочник попадет к полякам. Это будет скорее форма определенной книги, которая будет касаться не только военных угроз, но и угроз в целом... Не только вопросы военного конфликта, но и наводнений, угроз", – сообщил заместитель министра.

Он добавил, что информации о том, как вести себя в ситуации угрозы, слишком мало. Он уточнил, что общество утратило способность распознавать, например, является ли вой сирен угрозой, тестом или отмечанием каких-то событий в связи с государственными праздниками.

Он сообщил, что пособие попадет в почтовые ящики, а также будет доступно в электронном виде. Его распространение будет сопровождаться медиакампанией.

С начала года министерства внутренних дел и администрации, национальной обороны, а также правительственный центр безопасности работают над созданием так называемого пособия по безопасности. В брошюре будет, в частности, информация о том, как выжить в условиях кризиса в течение 72 часов.

Европейский Союз 26 марта представил свою Стратегию готовности, в которой изложены планы по предотвращению и реагированию на новые кризисы и угрозы, такие как наводнения, лесные пожары или конфликты.

Напомним, в прошлом году в Норвегии, Швеции и Финляндии обновили инструкции для населения на случай конфликта или другой кризисной ситуации, которые эти государства публикуют со Второй мировой войны.

Испанское правительство тогда тоже говорило, что готовит первый национальный план гражданской защиты, предусматривающий создание руководства для населения, чтобы оно знало, как действовать, если на территорию Испании придет война.