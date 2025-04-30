Прокуратура Литви просить продовжити арешт двох підозрюваних у шпигунстві на Білорусь

Генеральна прокуратура Литви просить суд продовжити ще на три місяці арешт двох литовських громадян, яких запідозрили у співпраці зі спецслужбами Білорусі.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У середу 30 квітня регіональний суд Клайпеди почав розгляд клопотання прокуратури щодо продовження ще на три місяці арешту для двох литовських громадян, Міндаугаса Януїтіса і Татьяни Белецької, яких підозрюють у шпигунстві на Білорусь.

Суд у справі має початися у червні та скоріш за все буде проходити за зачиненими дверима.

За даними слідства, підозрювані, які є парою, поїхали до Мінська, де їх через посередників завербувала білоруська військова розвідка, щоб збирати інформацію про литовську армію та добровольців-резервістів, зокрема діяльність Стрілецької спілки Литви – парамілітарної організації, у якій можна здобувати та підтримувати базові навички для військової служби, залишаючись цивільним.

Один з пари записався у лави Стрілецької спілки, щоб досліджувати питання зсередини.

Також вважають, що парі долучили збирати інформацію про розташування сил союзників у Литві та білоруську опозицію в екзилі. Обом загрожує до 15 років позбавлення волі.

На початку квітня у Литві засудили 83-річного чоловіка за шпигунство на користь Росії.

Також нещодавно Департамент держбезпеки Литви (VSD) заявив, що російські та білоруські розвідки планували атаки проти представників білоруської громади в Литві.