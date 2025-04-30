Прокуратура Литвы просит продлить арест двух подозреваемых в шпионаже в пользу Беларуси

Генеральная прокуратура Литвы просит суд продлить еще на три месяца арест двух литовских граждан, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами Беларуси.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В среду, 30 апреля, региональный суд Клайпеды начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении еще на три месяца ареста двух литовских граждан, Миндаугаса Януйтиса и Татьяны Белецкой, подозреваемых в шпионаже в пользу Беларуси.

Суд по делу должен начаться в июне и, скорее всего, будет проходить за закрытыми дверями.

По данным следствия, подозреваемые, которые являются парой, поехали в Минск, где их через посредников завербовала белорусская военная разведка, чтобы собирать информацию о литовской армии и добровольцах-резервистах, в частности о деятельности Стрелкового союза Литвы – парамилитарной организации, в которой можно приобрести и поддерживать базовые навыки для военной службы, оставаясь гражданским лицом.

Один из пары записался в ряды Стрелкового союза, чтобы исследовать вопросы изнутри.

Также считают, что пару привлекли к сбору информации о расположении сил союзников в Литве и белорусской оппозиции в изгнании. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.

В начале апреля в Литве осудили 83-летнего мужчину за шпионаж в пользу России.

Также недавно Департамент госбезопасности Литвы (VSD) заявил, что российская и белорусская разведки планировали атаки против представителей белорусской общины в Литве.