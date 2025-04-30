Польша попросила у ЕС исключение из бюджетных правил ради высоких расходов на оборону

Польша подала заявку на применение исключения из бюджетных правил ЕС, что позволит ей сохранить высокие расходы на оборону без риска нарушений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Исключение позволяет увеличить расходы, несмотря на процедуру чрезмерного дефицита.

"Национальная клаузула позволяет отойти от рекомендованного Советом Ecofin пути расходов до уровня прироста расходов на оборону по сравнению с ситуацией перед войной в Украине. Согласно оценкам, рост расходов на оборону по определению ЕС COFOG в Польше по сравнению с 2021 годом в 2024-25 годах составит соответственно 1,1% ВВП и 1,3% ВВП", – говорится в сообщении Минфина Польши.

Министерство напомнило, что 19 марта этого года Европейская комиссия призвала государства-члены к скоординированному использованию исключения из-за исключительных обстоятельств, которыми являются агрессия России против Украины и ухудшение ситуации с безопасностью.

В начале марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "Европа готова к значительному увеличению расходов на оборону".

Накануне стало известно, что Греция попросит Европейскую комиссию освободить ее расходы на оборону в 2026 году от бюджетных правил ЕС.

Перед этим Германия обратилась к Европейской комиссии с просьбой об освобождении от ограничений Европейского Союза на заимствование средств с целью увеличения расходов на оборону в ближайшие годы.

Комиссия надеялась, что предложение будет широко поддержано 27 странами ЕС и поможет увеличить инвестиции ЕС в оборону на 650 млрд евро в течение следующих четырех лет, чтобы сдержать потенциальную агрессию России.

Страны ЕС с высоким государственным долгом скептически относятся к увеличению заимствований для расходов на оборону.