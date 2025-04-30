Північний схід Берліна залишився без води після нічного прориву труби
Новини — Середа, 30 квітня 2025, 13:08 —
Прорив труби спричинив значні перебої з водопостачанням в частині Берліна протягом ночі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
"Уся північно-східна частина Берліна залишилася без води", – повідомила у середу вранці речниця Berliner Wasserbetriebe Астрід Хакенеш-Румп. Тиск вже повернувся до норми.
На вулиці Молльштрассе у Фрідріхсгайні після прориву труби на тротуарі та велосипедній доріжці утворилася величезна яма. На вулицю також вимило велику кількість піску, і проїзд у напрямку Александерплац було закрито. Служба міського прибирання Берліна була зайнята очищенням шляху.
15-сантиметрову трубу питного водопостачання планують відремонтувати сьогодні. Ремонт магістральної труби займе кілька тижнів.
За інформацією пожежної служби та водопостачальної компанії, близько опівночі на площі Об'єднаних Націй у Фрідріхсгайні прорвало водопровідну трубу діаметром 80 сантиметрів. Це призвело до "падіння тиску в значній частині східної частини міста".
За інформацією Hackenesch-Rump, без води залишилися такі райони: Мітте, Фрідріхсгайн, Ліхтенберг, Пренцлауер Берг, Панков, Вайсензеє, Геллерсдорф, Каульсдорф і Марцан.
Вночі деякі вулиці були затоплені. За повідомленнями, прорвану трубу перекрили, щоб запобігти витоку води. До 3:30 ранку тиск повернувся до норми.
За даними Berliner Wasserbetriebe, прорив труби, ймовірно, стався через її вік. Трубопровід має 101 рік, повідомили в Hackenesch-Rump. Труба виготовлена з так званого сірого чавуну – матеріалу, який не дуже добре витримує вібрації в землі.
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