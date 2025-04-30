Северо-восток Берлина остался без воды после ночного прорыва трубы

Прорыв трубы вызвал значительные перебои с водоснабжением в части Берлина в течение ночи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Вся северо-восточная часть Берлина осталась без воды", – сообщила в среду утром пресс-секретарь Berliner Wasserbetriebe Астрид Хакенеш-Румп. Давление уже вернулось к норме.

На улице Моллштрассе в Фридрихсхайне после прорыва трубы на тротуаре и велосипедной дорожке образовалась огромная яма. На улицу также вымыло большое количество песка, и проезд в направлении Александерплац был закрыт. Служба городской уборки Берлина была занята очисткой дороги.

фото dpa

15-сантиметровую трубу питьевого водоснабжения планируют отремонтировать сегодня. Ремонт магистральной трубы займет несколько недель.

По информации пожарной службы и водоснабжающей компании, около полуночи на площади Объединенных Наций в Фридрихсхайне прорвало водопроводную трубу диаметром 80 сантиметров. Это привело к "падению давления в значительной части восточной части города".

По информации Hackenesch-Rump, без воды остались такие районы: Митте, Фридрихсхайн, Лихтенберг, Пренцлауэр Берг, Панков, Вайсензее, Геллерсдорф, Каульсдорф и Марцан.

Ночью некоторые улицы были затоплены. По сообщениям, прорванную трубу перекрыли, чтобы предотвратить утечку воды. К 3:30 утра давление вернулось к норме.

По данным Berliner Wasserbetriebe, прорыв трубы, вероятно, произошел из-за ее старости. Трубопроводу уже 101 год, сообщили в Hackenesch-Rump. Труба изготовлена из так называемого серого чугуна – материала, который не очень хорошо выдерживает вибрации в земле.

24 апреля в польском городе Лодзь произошла крупная авария водопровода – в сети появились видео, на которых видно, как по улицам буквально течет река.

А недавно в Румынии несколько часов с помощью дрона искали грузовой автомобиль, упавший в Дунай.