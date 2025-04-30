У Сеймі Литви не підтримали публічне розкриття колишніх агентів КДБ

Комітет литовського Сейму не дав зеленого світла ініціативі про публікацію імен колишніх агентів КДБ, які після відновлення незалежності Литви зізналися у такій співпраці.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Комітет з нацбезпеки й оборони литовського Сейму не підтримав ініціативу про розкриття імен колишніх агентів радянського КДБ, які зізнались у цьому. Відповідні проєкти внесли консерватор Арвідас Анушаускас і лідер ультраправої "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс.

Під час дебатів противники ідеї зауважили, що від такого закону виграли б лише ті ексагенти, які не були чесними зі своєю державою і не зізналися у співпраці з радянськими спецслужбами, тоді як ті, хто зізналися, опиняться під додатковим тиском.

Також пролунали аргументи про те, якою буде практична користь для суспільства від публікації таких списків та якої шкоди це може завдати.

Експрем’єрка Інгріда Шимоніте зауважила, що зізналися у співпраці з КДБ лише невелика частка колишньої агентури, і зараз це люди дуже поважного віку.

Два роки тому у Литві спалахнув скандал через те, що деякі депутати Сейму приховали своє членство у Компартії СРСР у минулому.

Журналісти дізнались, що членство в Компартії було і в чинного президента Гітанаса Науседи. Президент не став заперечувати цього і пояснив свій юнацький вчинок, наголосивши також, що це було майже 40 років тому.