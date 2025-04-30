В Сейме Литвы не поддержали публичное раскрытие бывших агентов КГБ

Комитет литовского Сейма не дал зеленый свет инициативе о публикации имен бывших агентов КГБ, которые после восстановления независимости Литвы признались в таком сотрудничестве.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Комитет по нацбезопасности и обороне литовского Сейма не поддержал инициативу о раскрытии имен бывших агентов советского КГБ, которые признались в этом. Соответствующие проекты внесли консерватор Арвидас Анушаускас и лидер ультраправой "Зари Немана" Ремигиюс Жемайтайтис.

Во время дебатов противники идеи отметили, что от такого закона выиграли бы только те экс-агенты, которые не были честны со своим государством и не признались в сотрудничестве с советскими спецслужбами, тогда как те, кто признался, окажутся под дополнительным давлением.

Также прозвучали аргументы о том, какая практическая польза для общества от публикации таких списков и какой вред это может нанести.

Экс-премьер Ингрида Шимоните отметила, что призналась в сотрудничестве с КГБ лишь небольшая часть бывшей агентуры, и сейчас это люди очень почтенного возраста.

Два года назад в Литве разгорелся скандал из-за того, что некоторые депутаты Сейма скрыли свое членство в Компартии СССР в прошлом.

Журналисты узнали, что членство в Компартии было и у действующего президента Гитанаса Науседы. Президент не стал отрицать этого и объяснил свой юношеский поступок, отметив также, что это было почти 40 лет назад.