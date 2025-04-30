Польські дослідники почали вилучення останків під час першої за багато років ексгумації в Україні

Польська дослідницька група, яка проводить ексгумацію поляків, що загинули у 1945 році, у Тернопільській області на території нині неіснуючого села Пужники, розпочала вилучення останків, які будуть піддані ідентифікації.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства культури і національної спадщини Польщі, Фонду "Свобода і демократія", Поморського медичного університету та Інституту національної пам'яті, яке цитує PAP, передає "Європейська правда".

У повідомленні зазначено, що в Пужниках "завершено очищення та забезпечення території, а також встановлення дослідницької інфраструктури".

Дослідницька група встановила розміри та обсяг могили. Було відкрито її верхній шар, який було ретельно очищено.

Тривають роботи з документації та архівування. "Команда розпочала вилучення останків. Усі останки, без винятку, будуть піддані процесу ідентифікації. Генетичні дослідження дозволяють виділити ДНК незалежно від віку жертви – навіть дітей. Під час робіт також забезпечується збереження особистих речей, зокрема ґудзиків та фрагментів чоток", – йдеться в повідомленні.

У роботі, координованій Фондом "Свобода і демократія", беруть участь експерти з Поморського медичного університету, організації "Волинські старожитності" та Інституту національної пам'яті. Роботи повністю фінансуються з бюджету Міністерства культури і національної спадщини Польщі.

Ексгумаційні роботи розпочалися 24 квітня.

За оцінками, під час трагічних подій у 1945 році у Пужниках загинули близько 80 осіб.

Нагадаємо, у відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015-2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів Україна ввела так звані мораторії на проведення пошукових робіт та ексгумацій останків поляків, які були вбиті у 1943-45 роках бійцями УПА.

Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Нова польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.

У Варшаві навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.

Про те, що Фонд "Свобода і демократія", який знайшов це місце поховання у Пужниках два роки тому, отримав дозвіл від української влади на викопування останків із землі та проведення подальших досліджень, стало відомо у січні.

Ця новина надійшла після того, як на початку року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про "прорив" у справі ексгумації жертв Волинської трагедії.