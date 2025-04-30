Польские исследователи начали извлечение останков в ходе первой за много лет эксгумации в Украине

Польская исследовательская группа, которая проводит эксгумацию поляков, погибших в 1945 году, в Тернопольской области, на территории ныне несуществующего села Пужники, приступила к извлечению останков, которые без исключения будут подвергнуты идентификации.

Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и национального наследия Польши, Фонда "Свобода и демократия", Поморского медицинского университета и Института национальной памяти, которое цитирует PAP, передает "Европейская правда".

В сообщении отмечается, что в Пужниках "завершена очистка и обеспечение территории, а также установка исследовательской инфраструктуры".

Исследовательская группа установила размеры и объем могилы. Был открыт ее верхний слой, который был тщательно очищен.

Продолжаются работы по документированию и архивированию. "Команда приступила к извлечению останков. Все останки, без исключения, будут подвергнуты процессу идентификации. Генетические исследования позволяют выделить ДНК независимо от возраста жертвы – даже детей. Во время работ также обеспечивается сохранность личных вещей, в частности пуговиц и фрагментов чёток", – говорится в сообщении.

В работе, координируемой Фондом "Свобода и демократия", принимают участие эксперты из Поморского медицинского университета, компании "Волынские древности" и Института национальной памяти. Работы полностью финансируются из бюджета Министерства культуры и национального наследия.

Эксгумационные работы начались 24 апреля.

По оценкам, во время трагических событий в 1945 году в Пужниках погибли около 80 человек.

Напомним, в ответ на массовое уничтожение украинских памятников в Польше в 2015-2017 годах и из-за ненадлежащего расследования этих преступлений Украина ввела так называемые моратории на проведение поисковых работ и эксгумаций останков поляков, убитых в 1943-45 годах бойцами УПА.

Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Новая польская власть, возглавляемая Дональдом Туском, давила на Киев с требованием отменить мораторий.

В Варшаве даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

О том, что Фонд "Свобода и демократия", который нашел это место захоронения в Пужниках два года назад, получил разрешение от украинских властей на эксгумацию останков из земли и проведение дальнейших исследований, стало известно в январе.

Эта новость поступила после того, как в начале года премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о "прорыве" в деле эксгумации жертв Волынской трагедии.