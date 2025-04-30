Швейцарія збільшить імпорт яєць, щоб уникнути дефіциту

Швейцарія планує імпортувати додаткові 10 тисяч тонн курячих яєць, оскільки наявна пропозиція від власних виробників вже не покриває попит.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

У середу 30 квітня швейцарський уряд заявив, що сприятиме імпорту додаткових 10 тисяч тонн курячих яєць на внутрішній ринок завдяки зниженому миту, щоб уникнути дефіциту.

Щоб не зашкодити місцевим виробникам, закупівельники будуть узгоджувати обсяги імпорту з ними.

Причиною дефіциту стало стрімке зростання споживання яєць у Швейцарії. У 2023-2024 роках швейцарці стали з’їдати в середньому на 9 штук більше на рік – приблизно 198 яєць на кожного мешканця, що становить зростання на 5%. Виробництво ж за цей час зросло на 2,8%.

Швейцарія у прагненні імпортувати більше яєць може конкурувати за них із США, де причиною масштабного дефіциту став пташиний грип.

За даними ЗМІ, ЄС обговорює поступку США для сприяння торговельним переговорам.

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