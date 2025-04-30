Швейцария увеличит импорт яиц, чтобы избежать дефицита

Швейцария планирует импортировать дополнительные 10 тысяч тонн куриных яиц, поскольку имеющееся предложение от собственных производителей уже не покрывает спрос.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В среду, 30 апреля, швейцарское правительство заявило, что будет способствовать импорту дополнительных 10 тысяч тонн куриных яиц на внутренний рынок благодаря сниженной пошлине, чтобы избежать дефицита.

Чтобы не навредить местным производителям, закупщики будут согласовывать объемы импорта с ними.

Причиной дефицита стал стремительный рост потребления яиц в Швейцарии. В 2023-2024 годах швейцарцы стали съедать в среднем на 9 штук в год больше – примерно 198 яиц на каждого жителя, что составляет рост на 5%. Производство же за это время выросло на 2,8%.

Швейцария в стремлении импортировать больше яиц может конкурировать за них с США, где причиной масштабного дефицита стал птичий грипп.

По данным СМИ, ЕС обсуждает уступку США для содействия торговым переговорам.

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