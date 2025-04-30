СМИ: министр юстиции Франции готовится баллотироваться в президенты в 2027 году

Глава Министерства юстиции Франции Жеральд Дарманен планирует принять участие в следующих выборах президента, запланированных на 2027 год, и начал публично намекать на подготовку к кампании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Politico.

В последние несколько дней в двух разных интервью Дарманен заявил, что работает над предвыборной программой и хочет "существенно повлиять" на Францию "в момент, когда ситуация для французов является чрезвычайно сложной".

Близкий к министру человек сказал СМИ, что тот действительно намерен баллотироваться в президенты, указав на изменения в его риторике о выборах 2027 года.

"Раньше он говорил, что ему отведена роль (в следующих выборах. – Ред.). Сейчас он сообщает о том, на каком этапе находится, говорит, что хочет и готовится (баллотироваться. – Ред.)", – отметил источник.

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон в 2022 году был избран на второй пятилетний срок и не сможет повторно участвовать в выборах.

В настоящее время член пропрезидентской либеральной партии "Ренессанс", Дарманен до 2017 года входил в консервативное движение "Республиканцы". Ранее он возглавлял министерство внутренних дел Франции.

Среди потенциальных кандидатов в президенты Франции лидирует Марин Ле Пен из ультраправого "Национального объединения".

Но ее политические перспективы были поставлены под сомнение решением суда Парижа, который признал ее виновной в растрате средств ЕС и запретил занимать выборные должности на следующие пять лет.

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