Венгерский министр ожидает встречи с Сибигой в НАТО в пятницу

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ожидает встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой в Брюсселе в пятницу после того, как, по его словам, запланированная на прошлой неделе встреча была отменена.

Об этом Сийярто написал в соцсети Х в четверг вечером, сообщает "Европейская правда".

Сибига и Сийярто находятся в Брюсселе, где проходит двухдневная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Сийярто отметил, что должен был встретиться с Сибигой на прошлой неделе. Но встреча, по его словам, была отменена со стороны украинской стороны.

"Теперь мы планируем встретиться завтра (в пятницу). Посмотрим, удастся ли это сделать на этот раз", – написал венгерский министр.

Сибига общался с Сийярто на полях встречи в Индии 18 марта. Тогда глава МИД Украины сообщил о договоренности провести отдельную двустороннюю встречу в ближайшее время, чтобы тщательно обсудить все вопросы повестки дня.

Напомним, что в этом году в Европейской комиссии заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.

Но в середине февраля стало известно, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера и требует расширить перечень требований к Украине.