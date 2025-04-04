Кипр одобрил закон, позволяющий женщинам добровольно идти на военную службу
Парламент Кипра одобрил закон, позволяющий женщинам добровольно идти на военную службу, что, по словам официальных лиц, устраняет любые гендерные предубеждения по поводу того, кто может служить в Национальной гвардии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
За принятие закона проголосовали 32 законодателя, еще 15 воздержались.
Президент Кипра Никос Христодулидис назвал голосование "важным шагом в укреплении принципа равенства, а также обороноспособности острова".
В предыдущем законе отмечалось, что все мужчины, достигшие 18 лет, должны пройти 14-месячную обязательную службу в Национальной гвардии.
В новом законе формулировка изменена: любой гражданин, включая женщин, может служить в Национальной гвардии на добровольной основе, если он соответствует определенным требованиям к физической подготовке.
Женщины уже много лет служат в Национальной гвардии Кипра как профессиональные военнослужащие по контракту на определенный период времени. Согласно новому закону, срок службы женщин-добровольцев составит шесть месяцев.
После завершения срочной службы женщины также будут иметь возможность служить в резерве.
Напомним, в феврале правительство Кипра поддержало законопроект, который позволяет женщинам служить в армии на добровольных началах.
Кипр, хоть и не является членом НАТО, задекларировал намерения тратить на оборону минимум 2% ВВП в условиях, когда северная часть страны с 1970-х годов находится под оккупацией Турции.