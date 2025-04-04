Посланник РФ говорит, что Трамп разделяет позицию Путина по вступлению Украины в НАТО

Переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев, который находится в Вашингтоне, заявил, что администрация президента Трампа с пониманием относится к позиции главы Кремля Владимира Путина о невозможности членства Украины в НАТО.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, сообщает "Европейская правда".

Дмитриев отвечал на вопрос, есть ли какие-то гарантии безопасности для Украины, которые Россия может принять.

"Я думаю, вступление Украины в НАТО, как заявлял наш президент, абсолютно невозможно. И это, думаю, было широко признано, в частности администрацией президента Трампа", – сказал российский представитель.

Вместе с тем он добавил, что "те или иные гарантии безопасности в некоторой форме могут быть приемлемыми".

Дмитриев заверил, что Владимир Путин хочет "длительного мира в Украине", и что он публично озвучивал "некоторые условия" для этого.

У российского посланника также спросили, не пойдет ли Россия с агрессией против других государств в случае, если будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

"Есть очень много ложных и фейковых нарративов, вроде тех, что Россия может пойти на Европу. Я думаю, это просто безумная мысль. Проблема в том, что есть очень много сумасшедших людей, и они все это обсуждают... Я думаю, президент Трамп – очень реалистичный, он знает, что этого не случится", – сказал посланник Путина.

В этом же интервью Дмитриев обвинил Украину в нарушении энергетического перемирия и заверил, что Россия не просит Соединенные Штаты о снятии санкций в рамках переговорного процесса о прекращении войны.

Дмитриев находится в Вашингтоне для переговоров с американской администрацией по налаживанию диалога между США и РФ, для его визита Соединенные Штаты сняли с него санкции.