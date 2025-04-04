Норвегия отреагировала на намерение Венгрии выйти из МКС

В Министерстве иностранных дел Норвегии прокомментировали заявление Венгрии о намерении выйти из Международного уголовного суда (МУС).

Об этом говорится в заметке МИД Норвегии в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Норвегия "глубоко сожалеет" о решении Венгрии выйти из МУС.

"МУС играет ключевую роль в обеспечении ответственности за международные преступления, и Норвегия будет продолжать поддерживать и защищать Суд", – говорится в заявлении.

В четверг, 3 апреля, венгерское правительство официально объявило о намерении страны покинуть МУС, который выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Это произошло в день визита Нетаньяху в Венгрию, где его встретил лично глава правительства Виктор Орбан. Сам Орбан объяснил решение выйти из Международного уголовного суда "политизацией" учреждения.

В ответ на это, руководящий орган МУС заявил, что решение Венгрии выйти из состава Суда вызывает "обеспокоенность".