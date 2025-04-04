Глава МИД Турции: любое соглашение о мире в Украине будет трудно переварить

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что любое потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет "трудно переварить", но оно все равно будет лучше дальнейших смертей и разрушений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

Фидан заявил, что Турция поддерживает инициативу США по прекращению войны в Украине, но стороны остаются "несколько далекими" от достижения соглашения.

"Будет чрезвычайно сложно переварить любое предложение. Но когда мы берем другой вариант, который несет больше смертей и разрушений, я думаю, что любые условия, которые мы имеем... будут более разумными", – добавил он.

По словам главы турецкого МИД, Европа не сможет обеспечить гарантии безопасности для Украины без поддержки США. В то же время он признал необходимость сдерживания для того, чтобы боевые действия в Украине не возобновились.

"Прилагаются огромные усилия для того, чтобы американская сторона вновь приняла участие в поддержке безопасности Украины", – сказал Фидан, ссылаясь на недавние переговоры между европейскими государствами.

Турция, член НАТО, выражает поддержку территориальной целостности Украины и предоставила ей военную помощь, в то же время выступая против санкций против России.

Анкара также неоднократно предлагала посредничество для переговоров между Россией и Украиной о прекращении войны и сыграла важную роль во время договоренности о "зерновой инициативе", которая проработала в первоначальном виде до лета 2023 года.

Также отметим, что Турция является участницей "коалиции решительных" – государств, которые выразили готовность поддержать размещение военного контингента в Украине для сдерживания будущей российской агрессии.