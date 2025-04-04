В Чехии прокомментировали американские заявления по Гренландии

Премьер-министр Чехии Петр Фиала на фоне резонансных заявлений американского президента Дональда Трампа и его администрации заявил, что Гренландия является частью Дании, и акцентировал, что международное право должно быть сохранено.

Его слова цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Фиала заявил, что подчеркнул, что Гренландия – часть Дании. По его словам, единственный способ, которым американцы могут вести переговоры с Данией и Гренландией, – это расширение военного присутствия американских войск в Гренландии.

По словам премьер-министра страны, эта территория становится все более важной с точки зрения открытия новых арктических маршрутов из-за изменения климата.

"Я не могу полностью оценить это в деталях, но думаю, что стратегическое значение растет, особенно для тех государств, которые стремятся больше отстаивать свои интересы в арктическом пространстве", – сказал Фиала.

Он напомнил, что в Гренландии находятся американские базы и США имеют возможность увеличивать свое военное присутствие на основе договоров.

"Нет необходимости в каких-то дальнейших изменениях в этом плане. Однако в этом вопросе мы стоим на стороне нашего европейского союзника, которым является Дания", – подытожил он.

Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая сейчас входит в состав Дании на правах автономии. В частности, сообщалось, что у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми. Недавно премьер Дании посетила Гренландию, где отвергла претензии США на Гренландию, оставив открытой возможность сотрудничества для укрепления безопасности острова.

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