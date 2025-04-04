Польша планирует информкампанию в 7 странах, чтобы останавливать нелегальных мигрантов

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что правительство готовит информационную кампанию в семи странах, откуда чаще всего происходят искатели убежища, которые едут в Беларусь и оттуда пытаются пересечь польскую границу.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", такое заявление он сделал в своем X.

Туск сообщил о подготовке информационной кампании, направленной на семь стран мира, граждане которых составляют наибольшую долю среди мигрантов, пытающихся пересечь восточную границу Польши.

"Наш месседж будет прост: польская граница крепка. Не доверяйте Лукашенко, не доверяйте Путину. Они врут вам, рассказывая, что это путь в Европу", – сказал премьер.

В рамках кампании планируют показывать, что польская граница хорошо охраняется полицией, военными и пограничниками, в дополнение к цифровым мерам наблюдения по всей его протяженности, и включить кадры, как ловят мигрантов, которые пытались нелегально перейти границу.

Напомним, искусственный миграционный кризис на восточной границе Польши и балтийских государств возник с лета 2021 года при содействии белорусских властей – после жесткой реакции этих стран на репрессии в Беларуси и инцидент с принудительной посадкой в Минске авиарейса для ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича.

После того охрану границ усилили, в частности Польша построила 5-метровый забор на границе с Беларусью протяженностью более 180 км. Поток мигрантов наконец снизился, но проблема не исчезает окончательно и время от времени обостряется.

С лета 2024 года на отдельных участках границы, в частности возле городов Белосток и Гайнувка, где чаще всего бывают попытки нелегального пересечения границы, создали специальную буферную зону шириной от нескольких сотен метров до нескольких километров от линии границы, заходить в которую запрещено.

В марте 2025 года правительство Польши снова объявило об усилении охраны границы с Беларусью из-за роста миграционного давления.