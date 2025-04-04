Большинство немцев поддерживают возвращение к ядерной энергетике

Чуть больше половины граждан Германии поддерживают изменение политики в сфере атомной энергии – вопрос, который вызвал споры в последнем коалиционном правительстве.

Об этом свидетельствует опрос маркетинговой компании Innofact, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Опрос показал, что 55% респондентов в Германии выступают за возвращение к ядерной энергетике. 36% высказались против такого шага, а 9% не определились с ответом.

Кроме того, 22% опрошенных немцев сказали, что закрытые атомные реакторы должны быть снова запущены, а 32% считают, что нужно строить новые реакторы.

57% респондентов также выступают за продолжение инвестиций в другие формы возобновляемой энергетики, лишь 17% высказались против, а остальные не определились.

Идея возобновления работы АЭС в Германии оказалась более популярной на юге и востоке Германии, чем на севере и западе.

Вопрос ядерной энергетики является камнем преткновения в нынешних коалиционных переговорах между консервативным блоком ХДС/ХСС Фридриха Мерца и социал-демократами (СДПГ).

Решение об отказе от атомной энергии в Германии приняла еще коалиция СДПГ и "Зеленых" в 1998 году. Консервативное правительство Ангелы Меркель сначала продлило срок эксплуатации АЭС, но после катастрофы на японском ядерном реакторе Фукусима в 2011-м решило ускорить закрытие станций.

Последние атомные электростанции Германии были выведены из эксплуатации в начале 2023 года.