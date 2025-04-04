Бельгия обвинила восемь человек по делу о взяточничестве в Европарламенте

В пятницу, 4 апреля, Бельгия предъявила обвинения в коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации восьми лицам после расследования подозрений во взяточничестве в Европейском парламенте.

Об этом говорится в заявлении бельгийского прокурора, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Обвинения были выдвинуты после того, как 13 марта бельгийская прокуратура заявила, что задержала нескольких человек по подозрению во взяточничестве в Европейском парламенте, вероятно, в пользу китайской компании Huawei.

Тогда бельгийские следователи провели обыски в 21 помещении по всей Бельгии и в Португалии, после чего судья потребовал опечатать офисы двух помощников парламентариев.

Бельгийские прокуроры заявили, что предполагаемая коррупция происходила "очень незаметно" с 2021 года под видом коммерческого лоббирования и включала в себя платежи за занятие политических должностей или чрезмерные подарки, такие как расходы на еду и проезд или регулярные приглашения на футбольные матчи.

Прокуроры заявили, что вероятное взяточничество принесло пользу компании Huawei.

Компания Huawei заявила, что серьезно относится к обвинениям и срочно свяжется с властями, чтобы полностью разобраться в ситуации.

Также в компании отметили, что там придерживаются политики нулевой толерантности к коррупции и другим правонарушениям.

Поэтому в пятницу, 4 апреля, прокуратура сообщила, что среди восьми обвиняемых трое находятся под электронным наблюдением, двое были освобождены, а трое остаются под арестом.

Европейский парламент заявил, что получил запрос от бельгийских властей о помощи в расследовании и что он быстро и в полном объеме его выполнит.

Тем временем Европарламент запретил вход на свою территорию лоббистам, которые работают на китайский технологический гигант Huawei.

Отметим, что это не первое расследование коррупции в Европарламенте.

Недавно бывшему евродепутату предъявили обвинения по делу о топ-коррупции в Европарламенте. Речь идет о коррупционном скандале "Катаргейт".