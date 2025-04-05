По всей Испании тысячи людей вышли протестовать из-за нехватки жилья

Тысячи протестующих вышли на улицы 40 городов Испании в субботу, 5 апреля, требуя у правительства решения жилищного кризиса в стране.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Организаторы демонстраций в Испании – объединение защитников прав арендаторов, движений за права жильцов и других групп, отстаивающих социальные права – обвиняют правительство в превращении жилья "в бизнес-модель".

Среди требований протестующих – немедленное снижение цен на аренду жилья, сокращение до 50%, запрет выселения уязвимых семей и прекращение неконтролируемого увеличения количества туристических квартир.

39 cities across Spain mobilised today to demand action on the housing crisis.



Photos from Madrid 👇 #5A pic.twitter.com/DBUFFOeTJj – Ana Opp 🇺🇦🇵🇸 (@AnaOpp) April 5, 2025

"Эта демонстрация происходит после многих месяцев переговоров; мы хотели, чтобы она была децентрализованной, чтобы все вышли одновременно и парализовали государство. Идея заключается в том, что это будет первый день новой волны протестов", – сказал журналистам один из протестующих.

Protesters march through Spain's Madrid, demanding lower housing rentals and better living conditions pic.twitter.com/7bNVpfqaFM – TRT World Now (@TRTWorldNow) April 5, 2025

Массовые протесты стали знаковым событием, поскольку впервые происходят одновременно во многих городах Испании, отмечает Euronews.

Массовая мобилизация против жилищного кризиса в Испании впервые началась в прошлом году на Канарских островах, где жители вышли на улицы, требуя "устойчивой" модели туризма.

Впоследствии инициативу поддержала Малага с лозунгом "Малага для жизни, а не для выживания". К ней присоединились Мадрид, Барселона, Валенсия, Бильбао и другие города.

По данным профсоюзов арендаторов жилья в Испании, ситуация с жильем достигла критического уровня, а арендная плата, как сообщается, выросла, увеличившись более чем на 18% за последние два года.

В начале года Испания объявила о планах обложить налогом до 100% недвижимость, приобретенную нерезидентами из стран за пределами ЕС, с целью преодоления жилищного кризиса в стране.