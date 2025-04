По всей Испании тысячи людей вышли протестовать из-за нехватки жилья

Тысячи протестующих вышли на улицы 40 городов Испании в субботу, 5 апреля, требуя у правительства решения жилищного кризиса в стране.

Организаторы демонстраций в Испании – объединение защитников прав арендаторов, движений за права жильцов и других групп, отстаивающих социальные права – обвиняют правительство в превращении жилья "в бизнес-модель".

Среди требований протестующих – немедленное снижение цен на аренду жилья, сокращение до 50%, запрет выселения уязвимых семей и прекращение неконтролируемого увеличения количества туристических квартир.

