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Глава МЗС Фінляндії: зараз не час телефонувати Путіну

Новини — Неділя, 6 квітня 2025, 09:03 — Ірина Кутєлєва

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що для європейських лідерів ще не настав час телефонувати главі Кремля Владіміру Путіну.

Про це вона заявила в інтерв’ю Yle, повідомляє "Європейська правда".

Фінська міністерка зазначила, що переговори слід відкласти, поки Росія продовжує загарбницькі військові дії в Україні.

"Очевидно, що США ведуть переговори з Росією, і в якийсь момент Європа теж вступить у діалог. Однак важливіше не те, коли і хто буде говорити, а те, що ми прагнемо досягти за допомогою такої розмови. Учорашні новини про влучання балістичної ракети в цивільний об'єкт, що призвело до загибелі дітей, вказують на те, що розмову слід відкласти", – сказала Валтонен.

Вона також додала, що Фінляндія не вважає Росію ворогом, а виступає проти її дій і порушення міжнародного права.

"Ми сподіваємося на добросусідські відносини, але цей час ще не настав. Усе залежить від того, коли Росія почне демонструвати бажання повернутися до міжнародної договірної системи", – наголосила Валтонен.

Очільниця фінського МЗС заявила, що поки цього не станеться, говорити про нормалізацію відносин буде передчасно.

"Ми повинні обговорювати це питання з європейськими партнерами, але, як я сказала, зараз ще не час (нормалізації). Замість цього необхідно продовжувати нашу стратегію: підтримувати Україну, послаблювати Росію санкціями і зміцнювати власну оборону", – резюмувала Валтонен.

Раніше Валтонен заявляла, що поворот США до Росії навряд чи призведе до припинення війни в Україні, і що президент Дональд Трамп, ймовірно, зрештою зрозуміє це.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа очікує від Росії готовності до припинення війни.

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Війна з РФ Фінляндія
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