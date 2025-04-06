Глава МИД Финляндии: сейчас не время звонить Путину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что для европейских лидеров еще не пришло время звонить главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом она заявила в интервью Yle, сообщает "Европейская правда".

Финский министр отметила, что переговоры следует отложить, пока Россия продолжает захватнические военные действия в Украине.

"Очевидно, что США ведут переговоры с Россией, и в какой-то момент Европа тоже вступит в диалог. Однако важнее не то, когда и кто будет говорить, а то, что мы стремимся достичь с помощью такого разговора. Вчерашние новости о попадании баллистической ракеты в гражданский объект, что привело к гибели детей, указывают на то, что разговор следует отложить", – сказала Валтонен.

Она также добавила, что Финляндия не считает Россию врагом, а выступает против ее действий и нарушения международного права.

"Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не пришло. Все зависит от того, когда Россия начнет демонстрировать желание вернуться к международной договорной системе", – подчеркнула Валтонен.

Глава финского МИД заявила, что пока этого не произойдет, говорить о нормализации отношений будет преждевременно.

"Мы должны обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами, но, как я сказала, сейчас еще не время (нормализации). Вместо этого необходимо продолжать нашу стратегию: поддерживать Украину, ослаблять Россию санкциями и укреплять собственную оборону", – резюмировала Валтонен.

Ранее Валтонен заявляла, что поворот США к России вряд ли приведет к прекращению войны в Украине, и что президент Дональд Трамп, вероятно, в конце концов поймет это.

Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа ожидает от России готовности к прекращению войны.