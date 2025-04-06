В Польше предостерегают Трампа от "исторической ошибки" в отношении России

Американский президент Дональд Трамп рискует совершить "историческую ошибку", если его переговоры о прекращении войны в Украине приведут к тому, что США признают претензии России на Крым и другие оккупированные территории, считает Павел Коваль – глава польского Совета по сотрудничеству с Украиной, который консультирует правительство Дональда Туска по вопросу Украины.

Как сообщает "Европейская правда", слова Коваля цитирует Financial Times.

По его словам, для Польши и остальной Центральной Европы будет пересечена "красная линия", если расширенные границы России будут признаны юридически.

Коваль отметил, что существует четкая разница между "временными решениями" о прекращении боевых действий в Украине и выполнением "российских ожиданий по признанию Крыма, Донбасса или других частей Украины, что было бы исторической ошибкой".

Коваль предупредил, что если это создаст прецедент, который позволит кремлевскому правителю Владимиру Путину расширять "имперскую Россию", то "это будет ужасно".

"Россия после распада Советского Союза признала Украину с ее границами, включая Крым и Донбасс, и это является основой норм международного права. Международно-правовые гарантии границ в Центральной Европе также являются одними из главных гарантий сохранения мира в этом регионе, как свидетельствует наш исторический опыт", – заявил он.

В то же время Коваль выразил уверенность, что Трамп, в конце концов, не позволит России контролировать украинскую территорию де-юре, а взамен признает постоянную угрозу со стороны Путина.

Он также убежден, что Трамп также не рискнет лишить американские компании возможности инвестировать в реконструкцию Украины после прекращения войны, не предоставив сильных гарантий безопасности, к которым стремятся Киев и его европейские союзники.

"Для политиков очень легко отделить политические гарантии от бизнес-гарантий и от военных гарантий, но если реальные деньги будут инвестировать в Украину, они будут требовать серьезных американских гарантий", – сказал Коваль.

Недавно СМИ распространили информацию о том, что Трамп якобы рассматривает возможность признания оккупированного Крыма российской территорией в рамках потенциального соглашения о прекращении войны.

Комментируя эти данные, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Трамп не поднимал в разговорах с ним вопрос оккупированного Россией Крыма.

В то же время перед тем Зеленский признавал, что территориальные вопросы будут на столе будущих мирных переговоров об окончании войны.