Міністр оборони Польщі: ситуація на кордоні з Білоруссю загострилась

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що ситуація на кордоні з Білоруссю загострилась, мігранти, які намагаються потрапити на польську територію, поводяться дедалі агресивніше.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву польського міністра наводить Polsat News.

Косіняк-Камиш зазначив, що кидають каміння, гілки і використовують болгарки, намагаючись прорватися через бар'єр. Лише в ніч з п'ятниці на суботу було зафіксовано кілька сотень спроб нелегально потрапити до Польщі.

Він пояснив, що активізація таких дій "спрямована на те, щоб послабити Європу, Польщу".

"Це спрямовано на атаку на Польщу, а не на спроби знайти притулок. Це, напевно, вже, сподіваюся, всім зрозуміло, і не можна допомагати в такій процедурі…в незаконному перетині державного кордону. Це порушення закону, перетин кордону в нелегальний спосіб", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, штучна міграційна криза на східному кордоні Польщі та балтійських держав виникла з літа 2021 року за сприяння білоруської влади.

Після того охорону кордонів посилили, зокрема Польща спорудила 5-метровий паркан на кордоні з Білоруссю протяжністю понад 180 км. Потік мігрантів врешті знизився, але проблема не зникає остаточно та час від часу загострюється.

З літа 2024 року на окремих ділянках кордону, зокрема біля міст Білосток і Гайнувка, де найчастіше бувають спроби нелегального перетину кордону, створили спеціальну буферну зону шириною від кількасот метрів до кількох кілометрів від лінії кордону, заходити у яку заборонено.

У березні 2025 року уряд Польщі знову оголосив про посилення охорони кордону з Білоруссю через зростання міграційного тиску.