Министр обороны Польши: ситуация на границе с Беларусью обострилась

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ситуация на границе с Беларусью обострилась, мигранты, которые пытаются попасть на польскую территорию, ведут себя все более агрессивно.

Как сообщает "Европейская правда", заявление польского министра приводит Polsat News.

Косиняк-Камыш отметил, что бросают камни, ветки и используют болгарки, пытаясь прорваться через барьер. Только в ночь с пятницы на субботу было зафиксировано несколько сотен попыток нелегально попасть в Польшу.

Он пояснил, что активизация таких действий "направлена на то, чтобы ослабить Европу, Польшу".

"Это направлено на атаку на Польшу, а не на попытки найти убежище. Это, наверное, уже, надеюсь, всем понятно, и нельзя помогать в такой процедуре...в незаконном пересечении государственной границы. Это нарушение закона, пересечение границы нелегальным способом", – подчеркнул министр.

Напомним, искусственный миграционный кризис на восточной границе Польши и балтийских государств возник с лета 2021 года при содействии белорусских властей.

После того охрану границ усилили, в частности Польша построила 5-метровый забор на границе с Беларусью протяженностью более 180 км. Поток мигрантов наконец снизился, но проблема не исчезает окончательно и время от времени обостряется.

С лета 2024 года на отдельных участках границы, в частности возле городов Белосток и Гайнувка, где чаще всего бывают попытки нелегального пересечения границы, создали специальную буферную зону шириной от нескольких сотен метров до нескольких километров от линии границы, заходить в которую запрещено.

В марте 2025 года правительство Польши снова объявило об усилении охраны границы с Беларусью из-за роста миграционного давления.