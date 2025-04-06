Сибига о массированной атаке РФ: это ответ на "мирные" предложения США
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя массированную ракетную атаку РФ на украинские города, назвал это ответом Кремля на мирные инициативы США.
Об этом глава украинского МИД написал в Х, сообщает "Европейская правда".
Сибига отметил, что этой ночью ряд украинских городов атаковали российские баллистические ракеты, дроны и авиационные бомбы.
"Единственным ответом России на предложения США о полном прекращении огня до сих пор был запуск новых ракет, беспилотников и бомб против Украины и ее народа. Пришло время усилить давление на Москву", – подчеркнул он.
Как известно, в воскресенье утром РФ осуществила удар баллистикой по Киеву, в результате чего возникли пожары, три человека пострадали.
В 4:57 почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за активности стратегической авиации РФ.
Также стоит отметить, что вечером 4 апреля российская армия ударила баллистической ракетой по жилому кварталу Кривого Рога, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек, среди которых девять детей.
Тогда посол США в Украине Бриджит Бринк написала, что ее "ужасает" удар по Кривому Рогу, не упомянув в сообщении Россию.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "неприятно" удивлен реакцией посольства США на ракетный удар России по Кривому Рогу.