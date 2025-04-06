В немецком городе провели эвакуацию из-за обнаруженных бомб времен Второй мировой

Центральный вокзал северо-западного немецкого города Оснабрюк закрыли в воскресенье, а прилегающую к нему зону эвакуировали после обнаружения четырех вероятных бомб времен Второй мировой войны.

Об этом сообщило dpa со ссылкой на заявление железнодорожной компании Deutsche Bahn (DB), информирует "Европейская правда".

Ограничения на междугородние, пригородные и грузовые перевозки будут действовать в течение всего дня, а весь район вокруг вокзала станет зоной эвакуации, сообщили в DB.

Около 15 400 жителей были вынуждены эвакуироваться из своих домов.

Если бомбы окажутся неразорвавшимися, будут вызваны специалисты по обезвреживанию бомб.

В городе, расположенном в 70 километрах к востоку от границы с Нидерландами, неоднократно проводились эвакуации после обнаружения бомб времен Второй мировой войны.

Напомним, в историческом центре немецкого Дрездена за последние месяцы нашли две бомбы времен Второй мировой в районе обвалившегося моста, который сейчас демонтируют. Из-за одной из них эвакуировали значительную часть центра Дрездена.

Во французском городе Анси в ноябре провели эвакуацию около четырех тысяч человек из-за 230-килограммовой бомбы.