Украина отправит команду в Вашингтон для переговоров по соглашению о недрах

Исправлено: в первом и пятом абзацах исправлены сроки поездки делегации в Вашингтон

На этой неделе Украина отправит команду в Вашингтон, чтобы начать переговоры по новому проекту соглашения о минеральных ресурсах, который будет отвечать стратегическим интересам страны.

Об этом агентству Associated Press сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает "Европейская правда".

Свириденко заявила, что новый проект соглашения со стороны США "показывает, что намерение создать фонд или совместно инвестировать остается".

"Сейчас мы имеем документ, который отражает позицию юридической команды Министерства финансов США. Это не окончательная версия, это не общая позиция", – заверила украинский министр.

По ее словам, сейчас задача Украины – собрать техническую команду для переговоров, определить красные линии и основные принципы, и на этой неделе отправить делегацию в Вашингтон для технических переговоров.

"Понятно, что все параметры этого соглашения невозможно обсудить в режиме онлайн. Нам нужно сесть с командами и продолжить разговор лично", – сказала Свириденко.

По ее словам, сейчас идет отбор юридических, инвестиционных и финансовых советников.

"Это знаменует новый этап в отношениях с Соединенными Штатами, который требует опыта в различных сферах. В конце концов, все будет решено в ходе переговоров", – отметила она.

Свириденко добавила, что Украина очень сосредоточена на том, чтобы окончательный проект соглашения после переговоров полностью соответствовал стратегическим интересам.

"Я считаю, что работа над предыдущим меморандумом показала, что обе команды способны достичь этих целей и договориться об условиях, приемлемых для обеих сторон", – подытожила она.

Ранее "ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В варианте текста большого соглашения отмечается, что Украина обязуется компенсировать США стоимость всей помощи – бюджетной, военной и гуманитарной, предоставленной после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

На прошлой неделе глава МИД Андрей Сибига подтвердил, что Украина ведет консультации с США, чтобы достичь подписания "взаимоприемлемого текста" соглашения о минералах.

Министр финансов США Скотт Бессент, который ведет переговоры об украинских недрах, 3 апреля анонсировал приезд делегации из Киева.

Читайте больше о соглашении в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.