У ЄС заявили, що Росія демонструє "повну неповагу" до мирних перемовин зі США

Щоденними атаками по території України, у результаті яких гинуть десятки цивільних осіб, Росія показує повну неповагу до мирних переговорів та відсутність інтересу до них.

Про це заявила речниця Європейської комсії Анітта Гіппер на брифінгу в Брюсселі 7 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".

Речниця Єврокомісії підкреслила, що Росія не має інтересу щодо ефективності мирних перемовин, і атакуючи Україну та її мешканців, демонструє відсутність поваги до них.

"Коли мова йде про дії, які Росія показує щодня, включаючи нещодавні атаки, які вбили щонайменше 20 цивільних осіб, і… 9 дітей включно, Росія демонструє повну неповагу до переговорів. Вона щодня демонструє, що не має жодного інтересу до них", – заявила Гіппер.

Вона додала, що справді "дуже важливо забезпечити припинення вогню, щоб у нас був довготривалий і всеосяжний мир".

"Але ми не можемо бути наївними, коли маємо справу з Путіним, і коли ми бачимо його криваві атаки щодня", – наголосила речниця Єврокомісії.

Тим не менш, у Єврокомісії вважають продовження мирних переговорів "дуже важливим".

"Але результатом цих мирних переговорів має бути більш сильна Україна, тому що Путін не поважає слабкість. Ми повинні поставити Україну в позицію сили. Саме тому ми взяли на себе зобов'язання збільшити нашу оборонну підтримку, і наші можливості в цьому стосунку", – повідомила Анітта Гіппер.

Нагадаємо, що напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ударами по цивільних українцях Росія насміхається над пропозиціями перемовин.

Низка західних посольств в Україні 6 квітня приспустили прапори у пам’ять про загиблих у Кривому Розі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи масовану ракетну атаку РФ на українські міста в ніч проти 6 квітня, назвав це відповіддю Кремля на мирні ініціативи США.