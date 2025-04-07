В ЕС заявили, что Россия демонстрирует "полное неуважение" к мирным переговорам со США

Ежедневными атаками территории Украины, в результате которых гибнут десятки гражданских лиц, Россия показывает полное неуважение к переговорам, которые она начала с Соединенными Штатами Америки, и отсутствие интереса к ним.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Хиппер на брифинге в Брюсселе 7 апреля, передает корреспондент "Европейской правды"

Пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнула, что Россия не имеет интереса к эффективности мирных переговоров, и атакуя Украину и ее жителей, демонстрирует отсутствие уважения к ним.

"Когда речь идет о действиях, которые Россия показывает ежедневно, включая недавние атаки, которые убили по меньшей мере 20 гражданских лиц, и... 9 детей включительно, Россия демонстрирует полное неуважение к переговорам. Она ежедневно демонстрирует, что не имеет никакого интереса к ним", – заявила Хиппер.

Она добавила, что действительно "очень важно обеспечить прекращение огня, чтобы у нас был долговременный и всеобъемлющий мир".

"Но мы не можем быть наивными, когда имеем дело с Путиным и когда мы видим его кровавые атаки ежедневно", – подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

Тем не менее, в Еврокомиссии считают продолжение мирных переговоров "очень важным".

"Но результатом этих мирных переговоров должна быть более сильная Украина, потому что Путин не уважает слабость. Поэтому мы должны поставить Украину в позицию силы. Именно поэтому мы взяли на себя обязательства увеличить нашу оборонную поддержку, и наши возможности в этом отношении", – сообщила Анитта Хиппер.

Напомним, что накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ударами по гражданским украинцам Россия насмехается над предложениями переговоров.

Ряд западных посольств в Украине 6 апреля приспустили флаги в память о погибших в Кривом Роге.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя массированную ракетную атаку РФ на украинские города в ночь на 6 апреля, назвал это ответом Кремля на мирные инициативы США.