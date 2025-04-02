Північна Македонія забороняє піротехніку в приміщеннях після смертельної трагедії

Парламент Північної Македонії вніс зміни до закону про громадську безпеку, заборонивши використання піротехніки в закритих приміщеннях після трагедії в нічному клубі, яка забрала життя 59 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал BIRN.

Поправки до закону, ухвалені македонським парламентом, передбачають штрафи за перше порушення використання піротехніки, і тюремні строки в разі повторного порушення.

Змінений закон також розширює повноваження поліції щодо запобігання порушенням громадського порядку.

Партія влади ВМРО-ДПМНЄ, яка ініціювала поправки, заявила, що вони є "невідкладним заходом" і діятимуть до ухвалення більш комплексного закону про вибухові матеріали цивільного призначення.

"Було виявлено багато (юридичних. – Ред.) упущень, які ми повинні подолати, щоб у нас більше не було поспішних дій, які можуть призвести до таких катастроф", – заявив депутат від ВМРО-ДМПНЄ Тоні Яревський.

Пожежа в нічному клубі "Пульс" у македонському місті Кочани в ніч проти 16 березня забрала життя 59 людей, передусім молоді, і призвела до поранення ще близько 200.

Пожежа спалахнула після того, як на сцені без дозволу запустили феєрверк. У межах розслідування прокуратура вже встановила близько 20 підозрюваних, серед них – колишній міністр економіки Північної Македонії.